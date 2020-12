Luisito Suarez, leggenda dell'Inter, parla a Radio Kiss Kiss, dicendo la sua sulla stagione nerazzurra: "L'Inter, non avendo impegni europei, ha un grande vantaggio rispetto a squadre come Napoli e Juventus. Conte potrà ora pianificare ogni partita con la massima tranquillità, dato che ne avrà una alla settimana. Devo dire però che la delusione per quanto stanno facendo i nerazzurri è enorme: la società ha investito tantissimo per rinforzare la squadra. Senza lo scudetto sarebbe un'annata davvero disastrosa. Il titolo resta l'unico vero risultato che potrebbe salvare una stagione. Un calciatore del Napoli che porterei all'Inter? Insigne. Sa fare di tutto, ha qualità ed è molto generoso".