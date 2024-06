Getty

Inter, la prima mossa di Marotta presidente? Il rinnovo di Inzaghi

un' ora fa



Beppe Marotta è ufficialmente il nuovo presidente dell'Inter, il 22esimo della storia nerazzurra e da neo-numero uno del club è pronto a mettere in campo la sua prima mossa ufficiale nel suo nuovo ruolo.



L'idea numero uno è quella di prolungare il contratto di Simone Inzaghi per cui, riporta Tuttosport, già a paritre da domani si accelererà con i contatti per mettere nero su bianco il prolungamento dell'attuale accordo in scadenza 30 giugno 2025.