Questa la probabile formazione dell'Inter per la sfida di domani pomeriggio contro il Sassuolo. In difesa, a differenza delle indicazioni dei giorni scorsi, pronto Darmian con de Vrij e Skriniar. Solo panchina per Ranocchia, con Bastoni squalificato.



3-5-2: Handanovic; Darmian, De Vrij, Skriniar; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro.