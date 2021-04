| MAGLIA



La prima maglia con il nuovo logo dà forma alla nostra storia.

Lasciati ispirare dalla nostra città.



. Il rischio infatti per i nerazzurri, che vorrebbero utilizzarla domenica contro il, è che la maglia. Si rende necessaria quindi un'autorizzazione da parte della, in vista della partita di domenica.Corriere.it, che analizza il caso, spiega che, quindi se non verranno concesse deroghe, la maglia, che di colori ne ha quattro, rischia di non essere mai indossata in campo."lo stesso usato per le scritte, a condizione che questo copra solo una parte molto piccola della superficie della maglia e che sia utilizzato unicamente per piccoli elementi puramente decorativi". Le scritte utilizzate dalla quarta maglia dell’Inter però sono in giallo, colore molto presente sulla divisa di gioco.