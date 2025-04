Inter, Marotta: "Non parlo di Triplete, ma la nostra storia ci impone di giocarci tutto. Paratici al Milan? Nessun effetto"

, presidente dell’Inter, ha analizzato così a Sport Mediaset la sfida che attende i nerazzurri nella quarta stracittadina – valida per la semifinale di andata di Coppa Italia - stagionale contro il Milan.Nell’intervista realizzata nel prepartita,si è soffermato, oltre che sulla partita, anche sulla questione stadio, rispondendo alle dichiarazioni fornite oggi dal primo cittadino di Milano Giuseppe Sala."Non parlo di Triplete, il primo obiettivo è essere presenti su tutti i fronti e ci siamo. Stasera inizia un testa che eventualmente troverà nel ritorno la finale. Siamo contenti di poter recitare un ruolo da protagonisti".

SALA RISPONDE A MAROTTA: “PENSI ALLO SCUDETTO, PARLO CON OAKTREE DI SAN SIRO”

"Lo scetticismo non era riferito al progetto di San Siro, ma a un deficit che riguarda i nostri club di Serie A rispetto al resto dell'Europa. Il ministro dello sport, non a caso, sta nominando un commissario ad hoc per gli stadi. Non vogliamo vincere solo il campionato, ma a partire da stasera anche in Coppa Italia"."Vorrei imboccare tutte e tre le strade, lo dice la storia del nostro club. Non escluderei questa competizione a discapito di un'altra. Se siamo qua è frutto della cultura del lavoro e del senso di appartenenza, che nel calcio sono valori importanti".

"Tutti gli addetti ai lavoro stanno esaminando che tipo di rosa allestire, tenendo conto del calendario fitto tra club e Nazionale. Il gioco è inoltre più intenso e porta più infortuni. Tra club, federazioni e organismi internazionali, serve buon senso per fare un calendario più equo. Mettiamo anche infortuni traumatici, gli scontri sono maggiori e si può immaginare che le rose dovranno essere più ampie rispetto al presente".“Nessun effetto, non so cosa fa il Milan, non sono cose che mi riguardano. Decideranno loro al meglio”.

