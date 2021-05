Marco Materazzi, uno dei simboli dell'Inter del Triplete, parla dello scudetto conquistato oggi dai nerazzurri, 11 anni dopo il precedente: "Un aggettivo per questo scudetto? Bello. Intanto perché spodestiamo la Juve, cui facciamo tanti complimenti per gli anni passati, ma che ora si deve scansare. Lo scudetto dell'Inter è stra meritato".



Su Barella: "Nicolò gioca ogni pallone come se fosse l'ultimo della vita. La svolta nel derby, se credi di essere il re di Milano e ti ritrovi sotto...In ottica Champions vedo male anche i bianconeri. Con Conte si può aprire un ciclo".