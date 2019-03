Marco Materazzi e Dejan Stankovic ieri pomeriggio hanno partecipato alla presentazione della maglia realizzata per i vent'anni di partnership tra Inter e Nike. A ridosso dell’evento l’ex difensore ha rilasciato un’intervista ad Inter Tv, dove ha parlato del momento della squadra e del prossimo turno di Europa League che vedrà i nerazzurri sfidare l’Eintracht Francoforte.



SUL MOMENTO DELLA SQUADRA - "Momento difficile? Se ne esce uniti, con lo spirito, la voglia, sono gare difficili ma in campo c’è gente che ha voglia di dimostrare di essere da Inter. Vero che siamo tornati l’anno scorso in CL, ma è una delle prime tre squadre in Italia e tra le migliori in Europa. E’ una delle poche ad aver fatto il Triplete, non si vive di quello ma è una linfa per poter tornare a quei fasti".

SULL'EUROPA LEAGUE - "Quando c’è da alzare un trofeo è un bene perché alzare un trofeo aiuta ad alzarne un altro. Se arrivi in fondo alla finale e la vinci hai la possibilità di scontrarti con la vincente della CL. L’importante è riuscire a vincerne uno ma è importante anche tornare a giocare in CL perché aiuta sul mercato. Probabilmente l’Inter è stata anche sfortunata nell’epilogo dell’ultima partita dei gironi con il PSV perché all’inizio nessuno avrebbe scommesso un euro sull’Inter qualificata, poi a 10 minuti dalla fine potevamo ancora essere in Champions. E io avrei scommesso su di lei come mina vagante degli ottavi di finale. Poi non è successo ma ora si deve pensare al presente, alla gara contro l’Eintracht, squadra top perché i tedeschi sono sempre compatti e concreti. Non sarà facile ma bisogna battere anche le più forti per vincere".