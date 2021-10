Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha espresso la propria opinione sulla squadra allenata da Simone Inzaghi.



Materazzi, preferisce l’Inter solida dello scorso anno o quella attuale che diverte ma prende troppi gol?

«Ogni squadra cambia in base all’allenatore. Personalmente, preferisco sempre vincere. Se poi si gioca anche bene, tanto meglio».



Cosa crede che manchi per arrivare al giusto compromesso?

«Per trovare equilibrio mancano i risultati. Senza la sconfitta con la Lazio saremmo lì, invece ora dobbiamo recuperare punti su due squadre costruite per vincere. Zitto zitto, il Milan da due anni aggiunge pezzi».