Trattativa bloccata. Questa è la situazione tra Inter e Monaco, che nei giorni scorsi hanno lavorato per imbastire la trattativa che avrebbe dovuto ricondurre Dalbert in Francia e che invece, almeno per il momento hanno visto l’affare tramontare. Una notizia che non sposta di molto gli equilibri in casa Inter in ottica fair play finanziario, dato che l’affare avrebbe portato nelle casse nerazzurre solo i 3 milioni del prestito oneroso, mentre gli altri 24 relativi al riscatto avrebbero eventualmente influito sul bilancio successivo.



Prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a 24. Era questa la trattativa che Inter e Monaco avevano messo in piedi e che però per problemi di natura burocratica potrebbe non prendere mai forma. Di sicuro non fino alla fine di giugno, mentre qualcosa potrebbe sbloccarsi da luglio in poi. Intanto Spalletti ha già fatto sapere che l’eventuale permanenza del calciatore a Milano sarebbe tutt’altro che un problema, il tecnico toscano è convinto che con un anno in più d’esperienza l’esterno brasiliano possa dire la sua in Serie A.