Inter-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(sabato 8 marzo con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 28ª giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 nello scontro diretto a Napoli, i campioni d'Italia sono primi in classifica con 58 punti, uno in più della squadra di Antonio Conte, che domenica pomeriggio gioca in casa con la Fiorentina. Invece il Monza è sempre più ultimo a quota 14.Arbitra Zufferli, assistito da Berti e Cipressa con Cosso quarto uomo, Gariglio e Meraviglia al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan da una parte; Carboni e Kyriakopoulos dall'altra. Nel prossimo turno il Monza gioca in casa contro il Parma sabato pomeriggio; l'Inter in trasferta con l'Atalanta nel posticipo di domenica sera. Ma prima i nerazzurri hanno il ritorno degli ottavi di finale in Champions League martedì sera a San Siro contro il Feyenoord, battuto 2-0 all'andata in Olanda.

: Inter-Monza.: sabato 8 marzo 2025.: calcio d'inizio alle ore 20:45.: DAZN - Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.: DAZN, Sky Go, NOW.(3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij; Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi,Lautaro.(3-5-2): Turati; Palacios, Brorsson, Izzo; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Zeroli, Kyriakopoulos; Mota, Ganvoula. All. Nesta.

Simone Inzaghi deve ancora fare a meno degli infortunati Darmian, Dimarco e Zalewski. Carlos Augusto sarà a disposizione, l'altro ex di turno Frattesi scalpita per un posto da titolare. In attacco può rifiatare Thuram. Dall'altra parte Nesta non può contare sugli ex nerazzurri Caldirola, Sensi e Gagliardini: indisponibili così come Akpa Akpro e Caprari. Capitan Pessina spinge per tornare in campo, in attacco l'ex interista Keita Balde è in ballottaggio con Dany Mota Carvalho.Inter-Monza viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.

Inter-Monza è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Telecronaca affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Andrea Stramaccioni su Dazn, su Sky in attesa di comunicazioni ufficiali.