In casa Inter si lavora per puntellare il nuovo centrocampo. I nerazzurri devono fare i conti con il caso Nainggolan. Il belga, infatti, è vicino all'addio e potrebbe approdare al Cagliari. Al suo posto Antonio Conte ha pensato ad un suo ex fedelissimo ai tempi della Juventus: Arturo Vidal. Si andrebbe così a ricomporre una coppia vincente in bianconero.