Radja Nainggolan stringe i denti e non vede l'ora di rientrare in campo. Dopo la distorsione della caviglia sinistra rimediata in seguito a uno scontro con Biglia nel derby di domenica scorsa, il centrocampista dell'Inter sta spingendo e - come riporta il Corriere dello Sport - vorrebbe essere tra i convocati già per la sfida di lunedì sera contro la Lazio. Lo staff medico interista non ha però voglia di correre rischi e punterà a rimetterlo a disposizione di Luciano Spalletti per la partita col Genoa di sabato prossimo, per poterlo poi schierare in Champions League contro il Barcellona la settimana seguente.