Intervenuto sul canale Twitch di Calciomercato.com, l'ex centrocampista del Milan, Antonio Nocerino, ha espresso la propria opinione in merito al calciatore dell'Inter, Nicolò Barella.



“A me Barella piace tanto, credo sia tra i centrocampisti più forti, gli auguro solo di fare qualche gol in più, perché li ha. Ci arriva lì dove bisogna arrivare per fare gol”.