ha appena cominciato la sua seconda stagione e la prima è stata caratterizzata dalla(Supercoppa e Coppa Italia) e da un campionato da protagonista., l’estate scorsa, dalle partenze di Lukaku e Hakimi. Dzeko e Dumfries non li valgono, eppure l’Inter è stata prima lungamente in testa e poi attaccata al Milan fino alla fine.e nessuno, nemmeno lontanamente, si è sognato di contestarlo.In questo scorcio di stagione,senza essere, almeno per ora, adeguatamente sostituito da Gosens. È vero,. Più realisticamente siamo in presenza di una crisi incipiente che deve essere allontanata al più presto.delle condizioni generali del gruppo. Una vittoria contro un’ottima squadra (il Torino, appunto) dovrebbe avere un doppio effetto: rilanciare l’Inter in classifica e reperire entusiasmo per il resto della stagione.(Barcellona e Bayern Monaco sono nettamente superiori) e l’unico obiettivo lecito per continuare la strada in Europa è la conquista del terzo posto. Scivolare innon è un disonore, anzi offre una realistica possibilità. Quella di. Bayern e Barcellona sono di un’altra categoria e non esiste oggi un allenatore in grado di colmare quel gap.Piuttosto val la pena di chiedersiHa problemi in difesa, questo lo vedono tutti, ma il deficit non è riconducibile al sistema di gioco. Ci sono(Bastoni anche perché non sta bene) ed errori dovuti all’attenzione (Skriniar, De Vrij, contro il Bayern è stato anche il caso di D’Ambrosio e Dumfries).nella stagione dello scudetto, è chiaro chesia le prestazioni individuali, sia i meccanismi collettivi. Non credo che tutto si risolva cambiando gli interpreti anche perché(secondo me sarà molto utile) non è ancora pronto.. Non è facile far convivere gli allenamenti con il cellulare, come è chiaro che troppe volte il pensiero è andato al possibile trasferimento a discapito della concentrazione.A centrocampo per ora,anche se domani rientrerà, al pari di. Fossi nell’allenatore interista inserirei Mkhitaryan al posto di Calhanoglu e lascerei a riposo Dumfries per un paio di partite. Se perde la corsa, è un esterno senza utilità. Davantinon sono sostituibili. Correa è un piccolo caso perchè San Siro lo ha preso di mira. È sgradevole, ma in questi casi o si ha la scorza per non farsi condizionare, oppure va preservato sia il calciatore che il ragazzo.Si dice, infine, che Inzaghi abbia una buona rosa e sono d’accordo se si parla del campionato italiano. Ma. L’ex Sassuolo, che ha appena rifiutato il Bologna, meriterebbe una chances con una grande squadra, ma prenderne una in corsa sarebbe ad alto rischio per l’apprendimento del suo gioco. In secondo luogo, non credo che tutti i giocatori dell’Inter sarebbero funzionali per realizzarlo. Questi due fattori rendono al momento incompatibile l’avvicendamento. Che, comunque, non è nella testa della proprietà e dei dirigenti, ma solo nella pancia dei tifosi più esacerbati.