Quattro sconfitte in otto partite di campionato, più una (in due match) in Champions League, con un totale di 15 gol presi in 10 gare fra Serie A e Champions.il reparto che era stato il punto di forza dell'Inter di Conte e anche, in parte, della prima targata Inzaghi., e ovviamente quello con la valutazione e di mercato più alta, ma anche con un. Dopo la telenovela estiva sulle(massimo 50 milioni), le richieste dell'Inter (almeno 80) e la decisione di restare da parte sua, e di non venderlo da parte del club,e, soprattutto,, tanto da perdere la marcatura diin occasione del gol della vittoria giallorossa, oltre che fare brutta figura nell'uno contro uno controE ora arrivano i giorni della verità. Come anticipato venerdì dal nostro Pasquale Guarro,nerazzurra per iniziare a discutere seriamente del rinnovo del contratto.stagione, la fascia da capitano e una clausola di rescissione in stile Bremer-Torino. Dall'altra parte, c'èa stagione ed è pronto a tornare all'assalto a gennaio, e poi eventualmente ancora a giugno, se nel frattempo Skriniar non dovesse rinnovare.