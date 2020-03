L'Inter viaggia a un ritmo diverso rispetto a quello del girone di andata e l'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia le statistiche che certificano il calo di rendimento del gruppo di Conte.



“Una flessione già vista, tendenza che per l'Inter va terribilmente a confermarsi. Il girone di ritorno è ancora una volta fatto di scivoloni e andature incerte. Ributtarsi sul campionato, dopo tre settimane, ha consegnato il secondo scontro diretto perso. Nelle fauci di Lazio e Juve, con tanto di sogno tricolore che si allontana. Esattamente un mese fa si poteva celebrare il derby vinto con rimonta allegata e carattere portato a livelli esponenziali. Adesso – al netto di un proseguimento della serie A che resta appeso a un filo – l'Inter viaggia nelle difficoltà, con i numeri sbattuti in faccia ad Antonio Conte che inquadrano il netto cambio di passo: 2,42 punti di media nel girone di andata, con 19 partite e 1,33 nel ritorno che fin qui ha visto i nerazzurri in campo sei volte”.