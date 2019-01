Tutti pazzi per Emanuel Vignato, centrocampista offensivo classe 2000 del Chievo Verona. Secondo La Gazzetta dello Sport, anche l'Inter si è iscritta alla corsa per il giovane gioiello dei clivensi. La Juventus ha già sondato il terreno, mentre sul calciatore c'è il forte interesse di Bologna e Sassuolo, che in caso di addio di Sensi potrebbe accelerare l'operazione.