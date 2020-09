Nel cosiddettoAntonioha messo sul tavolo delle richieste per la proprietàLaeracoi tifosi, ottenuta nell'immediato anche perché la prima intervista del ds Piero Ausilio ha di fatto svelato al 100% tutte le problematiche che ruotano attorno alla squadra nerazzurra. Laeracon innesti di caratura internazionale e se Hakimi era già stato acquistato da tempo, l'arrivo di Kolarov completa anche questa richiesta.La rosa a disposizione di Antonio Conte è sicuramente migliorabile, ma c'è un reparto del campo in cui l'allenatore salentino si è trovato troppe volte in questa stagione a fare i conti conÈ lì secondo Conte che si vincono le partite ed è lì che ha chiesto alla società. Kanté, Ndombelè, ma soprattutto Arturo Vidal, autentici lottatori, arcigni, mai arrendevoli, con pedigree internazionale e perché no, fame di vittorie.Senza la cessione dei numerosi esuberi attualmente in rosa, o l'addio di qualche big sarà impossibile arrivare ai primi due nomi, mentre la pista che porta al centrocampista cileno è sempre più viva.Già proprio questo tassello è sostanzialmente l'ultimo che manca e, giorno dopo giorno,Domani ad Appiano Gentile Conte ritroverà gran parte del gruppo col ritorno dei primi nazionali e avrebbe voluto a disposizione anche il cileno oltre a Kolarov.