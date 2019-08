Adesso c'è tensione, presto potrebbe diventare guerra. Mauro Icardi vive giorni complicati con l'Inter e La Gazzetta dello Sport rivela una possibilità che farebbe saltare in aria qualsiasi rapporto: "Sì, perché esiste lo scenario delle vie legali. Perché se i rapporti tra le parti dovessero inasprirsi ancor di più, Icardi sarebbe pronto a farsi assistere da un avvocato per far valere la propria posizione. A far precipitare la situazione sarebbe un’eventuale esclusione dalle liste di campionato e Champions. Ma la società si è ben guardata dall’affrontare quel tema nella chiacchierata con Icardi di due giorni fa. Di certo sarà un mese lungo. E la sensazione fortissima è che la guerra di nervi tra l’Inter e il suo ex capitano sia arrivata a un punto tale da non prendere in considerazione l’idea di un punto d’incontro".