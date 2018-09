Nonostante la bella vittoria all'esordio in Champions, l'Inter di Spalletti ha palesato qualche problemino messo in evidenza dalla Gazzetta dello Sport.



“L’Inter è piaciuta per la quantità di corsa e per l’intensità, meno per la qualità. Si è dedicata più alla rottura che alla costruzione. Appariscente lo scollegamento tra la mediana, il duo Vecino-Brozovic, e la linea d’offesa. Non c’è stato verso di azionare Icardi: sulla sinistra Perisic vegetava, al centro Nainggolan guerreggiava in solitaria. Politano leggero e svolazzante dispensava i suoi dribbling lontano dalla porta. Inter iperattiva, però inconcludente”.