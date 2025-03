L'Inter perde anche Dimarco: il comunicato ufficiale e la data del suo rientro

pensava di essersi fermato in tempo quando al minuto 51 di Napoli - Inter si è rivolto verso la panchina chiedendo il cambio.rendendo più amaro il lunedì di Simone Inzaghi, che vede ulteriormente inasprirsi l’emergenza sugli esterni.“Esami strumentali per l'esterno nerazzurro. Federico Dimarco si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

QUANDO TORNA E QUANTE PARTITE SALTA

Nel dettaglio, si tratta di una lesione di primo grado, che dovrebbe tenere il calciatore ai box per unaLa notizia era nell’aria, adesso è ufficiale e contro il Feyenoord in Champions, Inzaghi dovrà trovare una soluzione alternativa che garantisca solidità ed equilibrio, cambiando schema o adattando qualcun altro nel ruolo di esterno sinistro, visto che sono tutti out.