Eriksen sì, Handanovic no. Il capitano dell'Inter non sarà in campo questa sera, alle 20.45, nel posticipo domenicale alla Dacia Arena contro l'Udinese. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, lo sloveno è partito insieme ai compagni alla volta del Friuli ma sarà costretto a dare forfait a causa di un problema alla mano che rischia di tenerlo lontano dal campo per qualche settimana.



TOCCA A PADELLI - Niente sfida da ex, dunque, per Handanovic, in bianconero dal 2007 al 2012. Il capitano nerazzurro è reduce da 97 partite di Serie A da titolare e l'ultima gara saltata risale al 28 maggio 2017, proprio contro l'Udinese (5-2 a San Siro). Tra i pali, dunque, ci sarà Daniele Padelli, alla prima presenza in Serie A con la maglia dell'Inter. L'estremo difensore nativo di Lecco ha disputato sin qui due gare in Coppa Italia (contro Pordenone e Benevento) e stasera esordirà contro una sua ex squadra. A Udine è volato anche Filip Stankovic, figlio di Dejan e portiere della Primavera: si accomoderà in panchina.