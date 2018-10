Un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio nerazzurro. Marcelo Brozovic, colui che più di tutti è considerato insostituibile in questa Inter è stato costretto a dare forfait e non ci sarà nella sfida contro la Spal di questa sera. Al suo posto Luciano Spalletti dovrebbe premiare il sempre utile Borja Valero che però, per caratteristiche è estremamente differenti.



PROBLEMA INFORTUNI - Quella del centrocampista croato, tuttavia, è l'ennesima nota stonata dal punto di vista atletico di questo inizio di stagione in cui Spalletti si è sempre visto costretto a inventarsi soluzioni temporanee per sostituire giocatori rimasti ai box per problemi fisici. Quello di Brozovic è infatti il nono stop più o meno importante subito dai giocatori nerazzurri da luglio ad oggi.



QUANTI STOP! - Il primo fu Radja Nainggolan in piena preparazione atletica, un'infortunio alla coscia che ne ha pregiudicato l'utilizzo e il rendimento al 100% in questo inizio di stagione. Poi è toccato a Milan Skriniar, costretto a saltare la prima partita di campionato e successivamente a Lautaro Martinez ko per un problema al polpaccio e out per più di un mese. Mauro Icardi si è fermato per un problema alla coscia prima della sfida contro il Bologna e solo ora sta ritrovando la condizione. Danilo D'Ambrosio ha dato forfait nella gara d'esordio di Champions contro il Tottenham per una contusione alla coscia, Sime Vrsaljko ha subito un problema al ginocchio in nazionale e anche Kwadwo Asamoah ha subito un piccolo problema al ginocchio curato durante la sosta per le nazionali con l'aiuto del Ghana. Infine Joao Miranda, che ha dato forfait per un problema alla caviglia prima di Inter-Fiorentina. 8 infortuni a cui si aggiunge quello di Brozovic per un problema che si sta facendo sempre più ricorsivo. La doppia competizione sta incidendo, il lavoro di Spalletti in vista della sosta dovrà essere importante anche dal punto di vista atletico.