La sconfitta col Parma e non solo: anche la domenica porta una brutta notizia a. L’Inter ha fatto sapere chequale conseguenza di un trauma distorsivo recente (nel corso di Spagna-Croazia di Nations League), un infortunio simile a quello subito durante la Coppa del Mondo in Russia, nei quarti di finale.Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Vrsaljko, ieri in tribuna contro il Parma (era regolarmente nell’elenco dei convocati), salterà anche il Tottenham e verrà valutato dallo staff medico nerazzurro in vista dei successivi impegni. Difficile al momento fare ipotesi sul rientro: è necessario sicuramente un periodo di riposo.