Stefano Sensi potrebbe non essere convocato per il Verona. Il centrocampista dell'Inter rientrato nel corso della sfida contro il Borussia Dortmund di Champions League dall'infortunio allo psoas è ancora alle prese con un fastidio persistente.



Per il centrocampista sono previsti già oggi nuovi controlli per verificare lo stato dell'infortunio, ma difficilmente prenderà parte alla sfida che vedrà i nerazzurri affrontare il Verona e se il problema sarà valutato come importante lo stop dovrebbe tenerlo lontano anche dalle convocazioni della Nazionale di Roberto Mancini.