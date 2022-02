Un'altra serata storta. Samir Handanovic è stato tra i protagonisti in negativo del derby perso dall'Inter contro il Milan. Non ha fatto meglio Andre Onana in Coppa d'Africa, nella finale per il terzo posto poi vinta dal suo Camerun ai rigori: presa bucata in uscita e gol regalato al Burkina Faso. Un errore importante, non il primo neanche per lui.





L'Inter allora si interroga, qualche dubbio arriva a far capolino. Ma la scelta è fatta, Onana arriverà a luglio da svincolato. E' già stato a Milano per le visite mediche, manca solo l'annuncio ufficiale. Sarà lui, insomma, il portiere del futuro. Con Handanovic alle spalle, nonostante gli ultimi errori.



Sì perché l'Inter a breve inizierà i dialoghi con il capitano per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. L'idea resta quella di affiancare Handanovic ad Onana, come una sorta di chioccia. Farlo crescere con calma, fargli capire cosa è l'Inter. E giocare, perché di sicuro Samir non resterà a guardare, è un tipo orgoglioso: almeno all'inizio potrebbero partire alla pari, poi pian piano il campo scriverà le nuove gerarchie.