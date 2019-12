L'Inter ha un po' sofferto il palleggio della Roma ma alla fine è solo grazie a Mirante se Conte non ha guadagnato i tre punti anche questa volta. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“L’Inter ha sofferto anche perché dai due esterni ha ottenuto pochissimo e dal terzo (Lazaro), entrato a fine tempo, otterrà ancora meno. Se già sei anemico in mediana e ti manca pure la spinta laterale, rialzare la palla diventa un’impresa, il campo in salita e il lancio lungo l’unica via di fuga. Ma attenzione a cosa succede al 4’ della ripresa: assist di Borja per Vecino che accarezza nell’angolino. Se Mirante non ci mettesse un altro miracolo, quel diavolo di Conte ne avrebbe vinta un’altra di testa sua: i due interni alzati in attacco! Serviva un’idea così, vista la serataccia della Lu-La, confermata nella ripresa”.