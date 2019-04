L'Inter ha deciso: l'erede di Handanovic sarà Radu. Secondo Tuttosport, i nerazzurri ricompreranno il giovane romeno dal Genoa per 10 milioni e poi lo gireranno in prestito, magari proprio al club rossoblù. Gli altri portieri Padelli e Berni saranno confermati anche per la prossima stagione, a luglio arriverà dal Parma il baby brasiliano Brazao che farà il ritiro con la prima squadra per poi essere aggregato alla Primavera nerazzurra.