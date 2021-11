Tante situazioni da risolvere, altrettanti dubbi.Siamo a novembre, manca ancora un po' di tempo, ma le incertezze aumentano.Nicolò ha appena rinnovato il proprio contratto fino al 2026, il turco ex Milan ha firmato in estate fino al 30 giugno 2024. Insomma, loro sono le certezze. Ma gli altri centrocampisti, chi per un motivo chi per un altro, sono in bilico.Al netto del caso(in scadenza nel 2024 ma fermo dopo il problema cardiaco avuto agli Europei), ci sono ben tre giocatori in scadenza nel giugno 2022. Parliamo di Matias, Arturoe Marcelo. Tre situazioni una diversa dall'altra. Il croato è il faro dell'Inter, unico vero insostituibile per Inzaghi. I dialoghi per il rinnovo vanno avanti da tempo, il club nerazzurro vorrebbe prolungare, ma al momento l'intesa sembra essere lontana. E alla finestra ci sono, attente, Bayern Monaco e Psg.: se non già a gennaio (soprattutto l'uruguaiano, qualora arrivasse un'offerta intrigante), i due (rispettivamente 34 e 30 anni) dovrebbero lasciare a fine stagione, alla scadenza del contratto. A meno che non riescano a convincere la società a puntare ancora su di loro.In rosa restano altri due centrocampisti: Stefanoe Roberto. Quest'ultimo, in scadenza nel 2023, è sempre più ai margini del progetto e ad oggi una sua cessione in estate è un'ipotesi più che plausibile.Per ora ha giocato solo 115 minuti in stagione, condizionato da un nuovo infortunio. L'Inter in estate ha rifiutato le avances della Fiorentina e ha puntato ancora su di lui, ma ora vuole più continuità. Mancini non lo ha chiamato in Nazionale, la società nerazzurra lo potrà osservare ancor più da vicino da qui al termine del campionato.