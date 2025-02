Getty Images

Inter, report da Appiano: Thuram ancora a parte. Problema al polpaccio per Carlos Augusto

Pasquale Guarro

21 minuti fa



Nella settimana che porterà l’Inter alla gara casalinga contro il Genoa, Simone Inzaghi si ritrova a gestire il problema fisico di Marcus Thuram, che non ha ancora recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata nella gara contro la Fiorentina. Il francese, entrato a mezzo servizio contro la Juventus, avrà bisogno ancora di qualche giorno di terapie per ricominciare a correre bene e tornare ad allenarsi in gruppo.



Thuram non è l’unico alle prese con qualche problema, anche Carlos Augusto, infatti, è uscito malconcio dalla partita di domenica sera contro i bianconeri. Per il brasiliano si tratta di una contusione al polpaccio, un colpo che per adesso lo limita nei carichi, rendendone impossibile la corsa. Anche per il difensore si valuterà giorno dopo giorno il da farsi ma il peggio è escluso, tanto che per lui non sono previsti esami clinici.