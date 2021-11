Tanti campioni, diversi bidoni e anche qualche rimpianto. La carriera da presidente del Genoa Enrico Preziosi, da poco ufficialmente conclusasi, è costellata da giocatori dal profilo diverso. Nell'elenco rientrano anche coloro che pur essendo stati vicinissimi al Grifone non sono mai sbarcati in rossoblù. Tra essi, a sorpresa, Preziosi inserisce anche uno dei pilastri dell'Inter di oggi: "Con Lautaro Martinez avevo già quasi chiuso l'accordo con il Racing - ha raccontato il re dei giocattoli al Secolo XIX - ma alla fine non sono riuscito a portarlo qui".