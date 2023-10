. Se il tecnico giallorosso non sarà in panchina al Meazza (per colpa della squalifica comminatagli dopo l’espulsione contro il Monza e i gesti verso Raffaele Palladino), il centravanti belga, invece, sarà il grande protagonista della sfida in quel di Milano. Accoglienza nerazzurra a parte, il clima si prospetta essere rovente sotto ogni punto di vista.Il centrocampista ex Manchester United è arrivato in punta di piedi alla Pinetina nel luglio del 2022, ritagliandosi sempre più un ruolo di assoluta e primaria importanza nella rosa nerazzurra.Ma a questo ci arriveremo a breve. Inzaghi, sino a ora, ha dato grande fiducia al centrocampista ex Arsenal, affidandogli spesso le chiavi del centrocampo nerazzurro. Una fiducia che, grazie alle sua abilità tecniche e all’intelligenza tattica da sempre avuta, l’armeno ha ripagato a pieno, diventando da pedina, da ricambio di assoluto lusso, a titolare inamovibile.A margine della sfida di Europa League, il general manager della Roma, si era espresso così a Sky Sport sulla questione Lukaku e su Mkhitaryan:“Quando qualcuno di noi alimenta il clima dell'odio è una cosa sbagliata per il calcio in generale. Poi si fanno le riflessioni sui diritti tv, sul posto che occupa il nostro calcio nel panorama internazionale, ma ci dimentichiamo cosa facciamo nel quotidiano.Spero che abbiamo tutti un senso di responsabilità molto grande".Complice anche l’età, in casa giallorossa, in quel della primavera del 2022, si è aspettato l’ultimo momento disponibile per provare a rinnovare il contratto (allora in scadenza il 30 giugno successivo) dell’armeno.E, se non bastasse, a questi 4 milioni, bisognava aggiungere anche i premi di squadra.. Ci sono state divergenze e conflitti, è vero che mi ha spinto dopo una partita dicendomi che dovevo allenarmi di più. Tutto è iniziato da lì. Ho pensato: ‘Non ho altro da aggiungere al Manchester. Lavoro, presso, aiuto la squadra, segno e qualcuno è anche insoddisfatto'” . Eppure, è stato proprio lo Special One a trasformarlo nella straordinaria mezzala che conosciamo oggi., vista l’attuale scadenza fissata al 30 giugno 2024. Da parte di Mkhitaryan non ci sono dubbi: c’è la volontà di proseguire la sua avventura in nerazzurro, come anche dichiarato dalla sua agente Rafaela Pimenta in una sua intervista esclusiva a Calciomercato.com. Da parte di Viale della Liberazione continuano ad arrivare segnali positivi per il rinnovo:(circa 4 milioni di euro netti a stagione), ricordando che l’armeno è arrivato all’Inter sfruttando i vantaggi degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita.(che ne cura gli interessi)