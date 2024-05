Inter, saluta Zhang: è il secondo presidente più vincente di sempre

. Dopo aver rilevato il club nerazzurro nel 2016 da Erick Thohir, la holding cinese cede il passo a Oaktree, che ha comunicato l'escussione delle quote societarie date in pegno a garanzia del finanziamento contratto dalla famiglia Zhang nel 2021 e il conseguente passaggio di proprietà.. Il giovane ex numero uno nerazzurro si piazza dunque in una storica shortlist di presidenti, tra i più influenti e vittoriosi nella vita del club nerazzurro.

, presidente interista dal 1955 al 1968, che ha conquistato per tre volte il titolo di campione d'Italia, compreso quello della prima stella, e fu protagonista del ciclo della Grande Inter che si aggiudicò anche due Coppe dei Campioni e due coppe intercontinentali., a capo dell'Inter dal 1995 al 2004 e poi dal 2006 con un breve - ma vincente, cinque titoli - interludio di presidenza affidata a Giacinto Facchetti. Per Moratti, i trofei vinti da presidente dell'Inter sono undici: quattro scudetti, una Champions League, una Coppa Uefa, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.