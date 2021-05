, le pagelle.Si tuffa in modo goffo sul tiro sbucciato da Candreva e respinge il pallone, ma offrendo un comodo assist a Keita, che accorcia le distanze da due passi.(Dal 1’ s.t.Nessuna parata degna di nota, ma tanta sicurezza nelle uscite).Su pressing avversario, si tuffa e reclama una punizione inesistente, la Samp scappa verso la porta di Handanovic ma sul più bello spreca tutto. Un paio di disimpegni sbagliati. Arrugginito.Altra prestazione priva di sbavature e prova addirittura un gran gol in rovesciata.La solita personalità e tante aperture a dare aria alla manovra.Si fa tutto il campo palla al piede, seminando il panico tra gli avversari e concludendo di mancino a fine corsa. Solo un miracolo di Audero gli nega il gol. Ara la fascia con disinvoltura disarmante e serve anche a Sanchez l’assist per il 3-1. Una Formula 1Sradica palla ad Augello e avvia l’azione che vale il vantaggio nerazzurro. Prosegue con buon ritmo per tutta la durata del match.Da regista, commette una brutta leggerezza in uscita e manda la Samp al tiro. Rimane l’unico errore di una gara che però non lo vede brillare particolarmente.(Dal 10’ s.t.All’ingresso sbaglia qualche passaggio, poi si registra e procede con maggiore precisione)Impatta alla perfezione il cross basso di Young e spedisce il pallone nell’angolino per l’1-0. Completa il pomeriggio di grazia conquistando palla a centrocampo e servendo a Sanchez l’assist per il 2-0.(Dal 16’ s.t.Dribbla di petto il diretto avversario e vola verso la porta avversaria per servire a Pinamonti l’assist del 4-1).Servizio forte e preciso per Gagliardini, che trasforma in gol il suo assist. Per tutto il primo tempo continua a scattare e chiedere palla, poi rallenta.Movimenti sempre intelligenti e un rigore perfetto che lo porta a quota 16 in Serie A.(Dal 28’ s.t.Palleggio e possesso a risultato acquisito, troppo facile per uno come lui).Partecipa all’azione dell’1-0 con una giocata di tecnica superiore. Trova il 2-0 su un contropiede avviato da Gagliardini e concluso con grande freddezza di fronte ad Audero in uscita. Ottimi segnali per il futuro.(Dal 10’ s.t.Sfrutta l’occasione e dopo 6 minuti dal suo ingresso in campo timbra il cartellino su bell’assist di Barella. Come a dire, ci sono anch'io...).L’Inter B gioca con gli stessi codici dell’Inter A, quale soddisfazione maggiore per un allenatore?Miracoloso sulla conclusione mancina di Hakimi. Incolpevole sui quattro gol subiti.Impreciso, dal punto di vista tecnico e tattico. In confusione per 90’, troppi!Tenta di arginare Lautaro ma l’argentino è troppo rapido per lui. Esce a fine primo tempo, anche perché ammonito.(Dal 1’ s.t.: Entra dalla panchina e non fa meglio del titolare).Sanchez è in serata di grazia e lui passa il tempo a rincorrerlo.Il primo gol dell’Inter nasce da una sua palla persa. Non riesce mai a rendersi pericoloso.Tanta corsa, poca sostanza.Perde palla su pressing di Gagliardini ed espone i suoi al contropiede fatale che porta l’Inter sul 2-0. Lascia in campo a fine primo tempo, travolto dal centrocampista italiano.(Dal 1’ s.t.Prova a tamponare col fisico e qualche volta riesce. Qualche volta).Si batte a centrocampo ma alla fine si arrende anche lui. Suo il tocco di mano sul tiro di Barella e Ayroldi concede il rigore che Lautaro trasforma nel 5-1.Suo il cross che porta al tiro di Candreva e al successivo gol di Keita, ma rimane l’isolato acuto di una partita timida.(Dal 1’ s.t.Prova a dare la sveglia con qualche progressione, poi si arrende al destino di una gara chiusa).Non si vede praticamente mai.(Dal 1’ s.t.Prova a sorprendere la difesa nerazzurra con inserimenti da dietro. Sbaglia un colpo di testa da buona posizione)Non crede ai suoi occhi quando si ritrova sui piedi il pallone recapitatogli da Handanovic, ma non si lascia pregare e scaraventa in rete il regalo, con la motivazione dell’ex. Per il resto prova a far salire la squadra ma riesce solo a tratti.(Dal 28’ s.t.La sua Sampdoria esce con le ossa rotte da San Siro, dominata dal primo all’ultimo minuto.