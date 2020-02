Pare che ieri l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta abbia trascorso la giornata al telefono, contattando i vertici del mondo dello sport e della politica alla ricerca di una soluzione per Inter-Sampdoria, rinviata a data da destinarsi. Il dirigente nerazzurro avrebbe voluto disputare regolarmente il match, ​complice anche un calendario intasato da qui sino al termine della stagione. Ipotizzando un cammino della squadra milanese in Europa League, infatti, l'unica data libera da qui al termine della stagione sarebbe il 20 maggio, quattro giorni prima dell'ultima partita di Serie A.



Secondo La Gazzetta dello Sport Marotta avrebbe proposto una soluzione alternativa, per evitare di vedere il match fissato al 20 maggio, che oggi resta l'unica data certa. L'a.d. avrebbe provato a suggerire questa ipotesi alla Lega: Inter-Sampdoria il 5 marzo, ossia giovedì della prossima settimana, al posto della semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Napoli. A quel punto, l'incontro tra la squadra di Conte e quella di Gattuso slitterebbe al 13 maggio (la data della finale) mentre il match conclusivo del torneo slitterebbe al 20 maggio, una settimana dopo. Se ne discuterà a Roma