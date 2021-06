E’ stato tra i migliori esterni dell’anno in Serie A, ha convinto tanti, ne ha sorpresi ancora di più: Federico Dimarco arriva da una grande stagione con il Verona. Protagonista assoluto, ha partecipato ad almeno cinque gol (unico con Hakimi) ed ha creato oltre 60 occasioni da rete. Numeri che non lasciano poco spazio alle interpretazioni.



Ma, nonostante questo, non sufficienti a convincere l’Inter a puntare su di lui. Il prestito al Verona terminerà il 30 giugno, e la trattativa per il riscatto stenta a decollare. Il giocatore, sotto contratto fino al 2023, dovrebbe così rientrare a Milano e iniziare la preparazione con la squadra guidata da Inzaghi. Il tecnico lo valuterà, e studierà punti di forza e lacune. Ma l’idea del club sembra quella di ascoltare ogni offerta che arriverà per l’esterno mancino.



In tal senso, la richiesta potrebbe essere anche di poco superiore ai 6 milioni inizialmente concordati con il Verona per il riscatto. Tra le squadre interessate al momento su tutti c’è il Cagliari. Poi, più staccato, il Napoli: fino a qualche settimana fa ha monitorato il giocatore, seguendolo più volte da vicino, ma oggi sembra meno interessato. Sullo sfondo un ritorno al Verona, magari nuovamente in prestito. Difficile, ad oggi, una permanenza all’Inter.