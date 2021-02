. Perché le occasioni a parametro zero fanno gola a tutti in questo mercato, la dirigenza nerazzurra ha provato davvero nelle settimane scorse a prenotare questodalla Fluminense con cui non ha voluto rinnovare il contratto. La scelta di svincolarsi è stata netta, ma dopo una prima proposta l', da talento di lusso.- A piazzare il colpo sarà l', affare fatto per il portoghese che firmerà presto il suo contratto anche ufficialmente e volerà in Spagna dalla prossima stagione. Una vendetta tra affari sudamericani dopo lasu di lui per sorpassare all'ultima curva, quando sembrava impossibile. Ora, l'Atlético pesca in Brasile e si assicura Marcos Paulo. Colpi dal Sudamerica, talenti in arrivo. L'Inter non rilancia.