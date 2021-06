L'Inter non è ferma sul mercato e sebbene le difficoltà legate alla situazione societaria siano sotto gli occhi di tutti, continua a monitorare potenziali occasioni per il presente e futuro. In particolare l'idea di scegliere un erede di Samir Handanovic resta viva con Ionut Radu che può lasciare e con un candidato ideale per sostituirlo. Si tratta di Bartlomej Dragowski della Fiorentina