Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, è tornato a parlare al termine della partita vinta ieri dai blaugrana contro il Maiorca: "Sono successe molte cose dopo gli ultimi mesi. A volte accadono cose che non puoi capire ma devi accettarle. L'ho già superato, nessuno ti dà niente. Voglio dare il massimo e se posso giocare qui, ho sempre detto, che non c'è posto migliore del Barça per continuare a vincere titoli. È il posto perfetto. Voglio divertirmi e cercare di migliorare la squadra. Faccio del mio meglio, se va come nelle ultime partite va bene. Sono qui per giocare e sfruttare i minuti per guadagnare la fiducia dell'allenatore e dei compagni di squadra. Sono preparato a tutto".