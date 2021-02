Arrigo Sacchi dà un consiglio ad Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Già così l’Inter è una squadra convincente, ma se posso dare un consiglio a Conte vorrei che prendesse ancora di più l’iniziativa: ora ha delle certezze difensive che gli consentono di rischiare di più ed essere sempre padrone del gioco. Scudetto? Ci sono ancora troppe partite davanti per dire che l’Inter ha già vinto, ma dipenderà da loro. Se manterranno la voglia di migliorarsi hanno tutto per conquistare il titolo, se invece si accontenteranno pensando di essere invincibili allora può tornare tutto in gioco. Guardi cosa è successo al Milan…".