Una cena come ai vecchi tempi, dopo essersi ritrovati, chissà ancora per quanto. Andrea Pinamonti e Milan Skriniar sono amici di vecchia data, all'Inter hanno avuto modo di legare molto e nonostante abbiano vissuto a parecchi chilometri di distanza, il rapporto non sembra averne minimamente risentito. I due si sono trovati ieri sera in un noto ristorante fusion di Milano, in via Elba, per parlare di presente e futuro, visto che entrambi sono sul mercato. L'attaccante ha richieste da Salernitana, Monza e Atalanta, il difensore, invece, è un obiettivo dichiarato del PSG. Ecco la foto che li ritrae insieme a cena.