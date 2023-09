Isco rispetterà il contratto che ha firmato col Betis Siviglia, almeno fino alla sua naturale scadenza fissata per il 30 giugno 2024. L'ex Real Madrid, stando a appreso da Estadio Deportivo, non è interessato a un trasferimento nel mese di gennaio perché si trova molto bene al Benito Villamarín, meta che ha raggiunto qualche settimana fa dicendo no a tre offerte provenienti da Qatar e Arabia Saudita. Lo spagnolo deciderà il da farsi rispetto al suo futuro la prossima estate quando, spiegano i colleghi spagnoli, potrebbe farsi sotto l'Inter per provare a prenderlo a parametro zero.