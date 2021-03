Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico dell'Inter, Marco Tardelli, spiega come a suo parere il centrocampista nerazzurro, Nicolò Barella, potrebbe cambiare volto alla Juventus di Pirlo.



"Ho sempre detto che la Juve ha delle difficoltà a centrocampo: è il reparto che dovrebbe proteggere la difesa e aiuta l'attacco, se manca quello, o ha limiti di qualità o fisicità, il risultato è quello che abbiamo visto in questa stagione. Chi può essere oggi un Pirlo che possa fare al caso della Juve? Non ne vedo tanti in giro, di giocatori alla Pirlo. L'unico centrocampista che mi piacerebbe vedere alla Juve è Barella. È un giocatore molto diverso da Pirlo, ma ha qualità e quantità, e insieme a lui dovrebbe esserci un giocatore di grande qualità, che sappia gestire il centrocampo".