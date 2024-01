Inter, Taremi obiettivo numero uno per luglio. Sarà comunitario? La situazione

Gianluca Minchiotti

L'acquisto di Tajon Buchanan da parte dell'Inter di fatto chiude le porte dei nerazzurri in questo mercato di gennaio a Mehdi Taremi (24 presenze e 6 gol in questa stagione), attaccante del Porto. Infatti l'esterno canadese è extracomunitario, così come l'attaccante iraniano, e l'Inter ne può tesserare soltanto un altro in questa stagione, avendo già occupato il primo slot la scorsa estate con il cileno Alexis Sanchez. Sempre nell'ultimo mercato estivo i nerazzurri hanno preso il portiere Yann Sommer, ma da giugno 2023 la Figc ha equiparato gli svizzeri (e i britannici) ai comunitari.



OBIETTIVO TAREMI: L'INCONTRO - L'Inter resta comunque interessata a Taremi, ma solo in vista dell'estate, quando il centravanti classe 1992 si sarà svincolato a parametro zero dal Porto. I nerazzurri proseguono quindi il lavoro per definire l'arrivo di Taremi a zero la prossima estate: in quest'ottica, nei giorni scorsi c'è stato un incontro fra la dirigenza dell'Inter e un intermediario di fiducia dell'attaccante iraniano, vertice durante il quale è stata ribadita l'intenzione delle parti di arrivare a un accordo per l'estate.



COMUNITARIO? - Oltretutto, dal primo luglio le norme vigenti in Portogallo potrebbero consentire a Taremi di diventare comunitario, grazie ai cinque anni vissuti nel paese lusitano. Il condizionale è d'obbligo, perché una volta raggiunti i termini dei cinque anni, l'iraniano deve comunque avviare una pratica burocratica abbastanza lunga, per la quale non è detto che bastino i due mesi della sessione estiva di mercato.