Nel senso che, anche nel calcio,- di natura umana -Un clima di negatività che aveva finito per intaccare anche quelle certezze cheera convinto di aver scolpito nella pietra: come l'imprescindibilità di due giocatori comein mezzo al campo. Attenzione, nessuno qui si dimentica che il nazionale croato e quello italiano sono stati due delle pedine della macchina da scudetto costruita da Antonio Conte nella stagione 2020/2021 e pilastri della formazione nerazzurra anche nella stagione passata. Ma, in occasione della sconfitta contro i ragazzi di Sottil che aveva segnato il punto più basso del difficoltoso avvio di stagione,e in quella circostanza il numero 23 aveva timbrato il cartellino con uno spettacolare calcio di punizione. Nel mezzo, le tante corse a vuoto per rincorrere avversari che andavano a velocità doppia, se non tripla, e, anche dei vaffa,- la mente e il braccio - che da qualche settimana hanno preso percorsi completamente separati.è ai box ormai da un mese, ancora, per averlo al massimo della condizione per il big match contro la Juventus del 6 novembre, se tutto dovesse procedere per il meglio. Una corsa contro il tempo e il rischio di pericolossime ricadute, visto che anche l'appuntamento del Mondiale con la sua Croazia è sempre più dietro l'angolo. Nel frattempo, l'ottimo Calhanoglu della doppia sfida di Champions col Barcellona fornisce ampie garanzie e relegato il giovane Asllani ancor di più in sala d'attesa.Per un Brozovic che si ferma e attende con pazienza il suo turno,, in versione assist-man ma ancora intermittente in occasione del ko con la Roma ma di nuovo sui suoi standard abituali col Sassuolo prima e sul palcoscenico europeo poi.E' un caso che la miglior versione di Barella da agosto ad oggi sia arrivata in concomitanza con l'assenza dalle scene del "compagno di litigi"? Assolutamente sì, ma fino ad un certo punto...