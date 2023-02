Quella dell'Inter contro l'Udinese è una vittoria che porta in dote un'altra bella notizia, oltre ai 3 punti conquistati, si intende. Ieri sera, infatti, sono andati in gol nella stessa partita sia Lukaku che Lautaro, un lieto evento che non andava in scena dal 23 maggio del 2021, era l'ultima di campionato, proprio contro l'Udinese. In era Conte, i nerazzurri ci avevano preso quasi l'abitudine, ma causa il lungo stop del belga, questa alchimia sembrava ormai essersi persa. Al Siro, invece, si sono viste tracce di vecchia Inter, tracce di LuLa piena.