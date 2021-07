MAGLIA



La nuova pelle di un'icona, made of Milano. Siamo entusiasti di svelare la nostra Away Jersey 2021/22, la prima con il nostro nuovo logo!#IMInternazionale #IMMilano pic.twitter.com/i7uKlIp8Qz — Inter (@Inter) July 26, 2021

| SHIRT



The new skin of an icon, Made of Milano.

Meet our new Away Jersey!#IMInternazionale #IMMilano pic.twitter.com/gVrRUg56yD — Inter (@Inter_en) July 26, 2021

Il format e il design erano stati svelati da tempo, ma ora è anche ufficiale:Il colore dominante è il bianco, ma attorcigliato attorno alla maglia campeggia il biscione nerazzurro. Immancabili i due sponsor: $INTER fan token sul petto e Lenovo sulla schiena.The new skin of an Icon, Inter e Nike presentano oggi la nuova divisa Away per la stagione 2021-22. Il nuovo kit da trasferta si pone in continuità con la versione Home, mantenendo al centro il tema del Biscione che cambia pelle e celebra la nuova identità visiva dell’Inter.Il video hero di lancio della maglia, pubblicato oggi sui canali digital del Club, si focalizza sulla globalità della figura del Biscione nerazzurro: partendo da Milano, i diversi luoghi del mondo si tingono di nerazzurro ed evocano la sua forma grazie al trattamento grafico del video, che richiama i colori e la trama della nuova maglia. Il video celebra l’Inter come icona di Milano ma riconosciuta a livello globale ed esalta l’internazionalità del Club e dei suoi tifosi.La grafica della nuova maglia Away vede il bianco fare da base al nuovo design, con il serpente nerazzurro disegnato a mano che attraversa la maglia dalla parte anteriore alla posteriore. Completano il kit pantaloncini e calzini bianchi. Lo swoosh è blu con finiture blu/nere sulla manica così come sul calzino.La maglia Away, così come la divisa Home, vede Socios.com - nuovo Global Main Jersey Partner dell’Inter – sul fronte, mentre sul retro è presente il Global Technology Partner Lenovo, evoluzione di una partnership di successo in essere dal 2019.Il kit che i giocatori indosseranno in campo come le maglie replica in vendita per i tifosi, sono realizzati con almeno il 95% di bottiglie di plastica riciclate: un kit rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale.