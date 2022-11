Rovesciando il discorso, invece, questa sconfitta pesa il triplo per l’Atalanta perché è la terza consecutiva in assoluto e la terza consecutiva in casa, dopo quelle contro Lazio e Napoli, con l’aggravante di essere andata meritamente in vantaggio dopo aver dominato nella prima mezz’ora., quindi,. E così, alla fine di una partita tiratissima, con un ritmo europeo, i meriti dell’Inter sono superiori a quelli dell’Atalanta, anche se non bisogna sottovalutare il fatto che ancora una volta,- L’infortunio di Toloi nel riscaldamento rilancia Palomino, assolto dall’accusa di doping, di nuovo titolare a destra nella difesa a tre completata dal centrale Demiral e da Scalvini. Ma oltre al rientro dell’argentino c’è un’altra prima volta, se possibile ancora più importante,, costringendo i nerazzurri a rimanere nella propria metà campo, malgrado la presenza di tutti i titolari, a parte Lukaku ovviamente.- Davanti al trio Skriniar-De Vrij-Bastoni, anche se Brozovic è di nuovo disponibile, c’è ancora Calhanoglu nel ruolo di regista centrale tra Barella e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, per liberare le due punte Dzeko e Lautaro. Ma l’affiatamento tra undici uomini che ormai giocano a memoria e la spinta del 6-1 al Bologna non bastano per frenare i padroni di casa. Né basta una conclusione di Dimarco per interrompereNemmeno il portiere promosso da Inzaghi può però evitare il legittimo vantaggio dell’Atalanta, favorito da un chiaro fallo di De Vrij su Zapata e concretizzato da un perfetto rigore trasformato nell’angolino da Lookman, al suo settimo gol in campionato.- Siamo soltanto a metà primo tempo, ma l’Inter sembra destinata a subire la sua sesta sconfitta in quindici giornate, perché fin lì non c’è stata partita. E invece,nel primo tempo., al posto di un difensore, Scalvini. Maehle retrocede sulla linea difensiva, lasciando all’ultimo arrivato una corsia libera per affiancare Lookman e Zapata, maDumfries avrebbe la palla buona per il 2-1 ma calcia sull’esterno della rete. Poco male, perché il gol arriva poco dopo, grazie alla micidiale D2 di Inzaghi. Dimarco, infatti, crossa alla perfezione dalla sinistra e Dzeko con un tocco da grande centravanti anticipa Mehle, segnando la rete del sorpasso.Calhanoglu batte un angolo e dopo la deviazione di Lautaro che vorrebbe smarcare Dzeko, un colpo di testa di Palomino, spaventato dalla vicinanza del bosniaco, batte il proprio portiere Musso, firmando il 3-1 per gli avversari. Okoli per Demiral e Hojlund per l’ancora appannato Zapata, sono i successivi cambi tattivi di Gasperini, mentre Inzaghi è costretto ad avvicendare gli acciaccati Bastoni e Dumfries con Acerbi e Bellanova., abbassandosi di testa davanti a Skriniar per deviare alle spalle di Onana il pallone calcato da Koopmeiners direttamente dal calcio d’angolo, con un’azione fotocopia di quella che aveva garantito il 3-1 all’Inter.Inzaghi sfrutta la freschezza di Brozovic e Gosens per far rifiatare Dimarco e Mkhtaryan, mentre Gasparini rilancia Boga al posto di Pasalic. Ma più delle singole mosse è la furia dell’Atalanta che fa vacillare l’Inter, costretta a soffrire fino all’ultimo secondo dei 6’ di recupero. Quando finalmente Zhang e Marotta possono festeggiare in tribuna.Marcatori: 25’ pt rig. Lookman (A), 36’ pt Dzeko (I), 11’ st aut. Maehle (I), 17’ st aut. Palomino (I), 32’ st Palomino (A)Assist: 36’ pt Martinez (I)Musso, Palomino, Demiral (24’ st Okoli), Scalvini (1’ st Malinovskyi), Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Ederson, Maehle, Pasalic (38’ st Boga), Zapata (24’ st Hojlund), Lookman. All. Gasperini.Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni (27’ st Acerbi), Dumfries (27’ st Bellanova), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (35’ st Brozovic), Dimarco (35’ st Gosens), Dzeko, Martinez (39’ st Correa). All. Inzaghi.Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)Ammoniti: 29’ st De Vrij (I), 40’ st Skriniar (I), 42’ st Onana (I)