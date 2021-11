Julio Acosta, ex compagno di Lautaro Martinez ai Liniers, parla a la Gazzetta dello Sport del futuro del Toro: “Sono convinto che Lautaro resterà a Milano per molto tempo. Parla molto bene dell’Inter, lui e la sua famiglia sono molto felici lì. Ogni giocatore sogna di vincere la Champions League e i Mondiali: sia l’Inter sia l’Argentina possono lottare per questi obiettivi”.