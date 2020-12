L'Inter è compatta attorno alla figura di Antonio Conte, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Due partite per invertire il segno della stagione. In campionato il Milan resta a +5 e in Champions League i bilanci si faranno mercoledì. Ma intanto in una settimana l’Inter, spalle al muro, quinta in A e con un piede fuori dalla coppa, è andata a vincere e convincere in casa della seconda in campionato e della prima del girone europeo. Antonio Conte ha ricompattato la squadra a partire dallo spogliatoio. Anche ergendosi a parafulmine. Bene distinguere il Conte pubblico da quello della quotidianità con il gruppo, che a sentire i giocatori è sempre stato un martello. Ma non sembra casuale il tempismo del ritorno sulla scena del Conte mediaticamente più aggressivo. Gli ultimi risultati avevano fatto finire sotto la lente della critica il rendimento di alcuni giocatori, su tutti Vidal e Hakimi. Così il tecnico si è preso la scena contrattaccando e mettendoci la faccia: «Dobbiamo essere bravi, ermetici, pensare a lavorare. Alcune situazioni ci devono dare ancora più forza per dare il meglio di noi stessi». Tutti nel fortino, a compattarsi, e tutto il mondo fuori. Uno scudo per lo scudetto”.